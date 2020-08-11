В Москве возле белорусского посольства проходит акция поддержки протестующих
11 августа 2020, 22:13[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В российской столице десятки человек собрались возле посольства Белоруссии, чтобы поддержать протестующих. Акция в Москве проходит в спокойной обстановке.
Большая часть митингующих остановились напротив посольства на улице Маросейке, люди пришли с флагами, транспарантами и цветами. Собравшиеся скандируют «Лукашенко, уходи», «Света, мы с тобой», «Свободу политзаключенным», «Перемен» и «Жыве Беларусь». Кроме того, люди призывают освободить независимых наблюдателей Артема Важенкова и Игоря Рогова.
Возле тротуара расположились стражи правопорядка, они контролируют, чтобы оставалось место для прохожих. Акция проходит мирно.
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