В Москве возле белорусского посольства проходит акция поддержки протестующих

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11 августа 2020, 22:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Флаг Белоруссии. Фото: pixabay.com

В российской столице десятки человек собрались возле посольства Белоруссии, чтобы поддержать протестующих. Акция в Москве проходит в спокойной обстановке.

Большая часть митингующих остановились напротив посольства на улице Маросейке, люди пришли с флагами, транспарантами и цветами. Собравшиеся скандируют «Лукашенко, уходи», «Света, мы с тобой», «Свободу политзаключенным», «Перемен» и «Жыве Беларусь». Кроме того, люди призывают освободить независимых наблюдателей Артема Важенкова и Игоря Рогова.

Возле тротуара расположились стражи правопорядка, они контролируют, чтобы оставалось место для прохожих. Акция проходит мирно.