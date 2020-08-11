Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Официальный Минск заявил о вмешательстве в дела Белоруссии из-за рубежа

, 21:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Официальный Минск заявил о вмешательстве в дела Белоруссии из-за рубежа
Минск. Фото: pixabay.com

МИД Белоруссии распространил заявление, в котором говорится о фактах вмешательства во внутренние дела страны из-за рубежа.

«Белоруссия готова представить другим странам конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплеку происходящих в республике событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа», – говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что Минск готов «объективно и без эмоций разобраться в том, что, как и почему происходит сегодня в Беларуси».

«Готовы к конструктивному, а главное – объективному диалогу по этой теме со всеми зарубежными партнерами», – говорится в распространенном заявлении.

ДВа
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью