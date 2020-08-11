Официальный Минск заявил о вмешательстве в дела Белоруссии из-за рубежа
11 августа 2020, 21:13[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
МИД Белоруссии распространил заявление, в котором говорится о фактах вмешательства во внутренние дела страны из-за рубежа.
«Белоруссия готова представить другим странам конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплеку происходящих в республике событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа», – говорится в заявлении.
В ведомстве отметили, что Минск готов «объективно и без эмоций разобраться в том, что, как и почему происходит сегодня в Беларуси».
«Готовы к конструктивному, а главное – объективному диалогу по этой теме со всеми зарубежными партнерами», – говорится в распространенном заявлении.
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