В Евросоюзе пригрозили принять меры против Белоруссии
11 августа 2020, 20:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В ЕС предупредили, что готовы принять меры против «ответственных за насилие и необоснованные аресты» в Белоруссии. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
В Евросоюзе уверены, что белорусские власти используют непропорциональные наказания в отношении митингующих граждан. «Кроме того, заслуживающие доверия отчеты местных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам… Именно на этом фоне мы будем оценивать действия белорусских властей по урегулированию текущей ситуации», - подчеркнул Боррель. Он выразил мнение, что прошедшие в стране президентские выборы нельзя назвать ни справедливыми, ни свободными.
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