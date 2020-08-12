Токаев поздравил Путина с созданием вакцины от коронавируса
12 августа 2020, 12:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил российского лидера Владимира Путина с регистрацией первой в мире вакцины от Covid-19.
Токаев отметил, что это событие подтверждает высокий потенциал и авторитет российской науки, а также ведущую роль России в борьбе с этой глобальной угрозой.
«Благодарны Вам за неизменную поддержку Казахстана в это сложное для всего мира время, в том числе за направление гуманитарной помощи и врачей, внесших весомый вклад в улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в нашей стране», – говорится в телеграмме, адресованной Путину.
Токаев также отметил, что во второй половине августа в Москву приедет из Нур-Султана правительственная делегация для обсуждения вопросов закупа российской вакцины.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.