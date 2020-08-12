Токаев поздравил Путина с созданием вакцины от коронавируса

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12 августа 2020, 12:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Касым-Жомарт Токаев. Фото: сайт президента РК.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил российского лидера Владимира Путина с регистрацией первой в мире вакцины от Covid-19.

Токаев отметил, что это событие подтверждает высокий потенциал и авторитет российской науки, а также ведущую роль России в борьбе с этой глобальной угрозой.

«Благодарны Вам за неизменную поддержку Казахстана в это сложное для всего мира время, в том числе за направление гуманитарной помощи и врачей, внесших весомый вклад в улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в нашей стране», – говорится в телеграмме, адресованной Путину.

Токаев также отметил, что во второй половине августа в Москву приедет из Нур-Султана правительственная делегация для обсуждения вопросов закупа российской вакцины.