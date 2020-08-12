Политолог оценил идею Киева создать «комиссию правды» после «возвращения» Крыма

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12 августа 2020, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]

Крым, pixabay.com

Крымский политолог Владислав Ганжара утром в среду, 12 августа, прокомментировал идею украинских властей о создании "министерства правды" после "возвращения" полуострова в состав Украины.

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что после того, как Крым и народные республики донбасса "вернутся", для вышеуказанных территорий будет создана особая "комиссия правды".

Ганжара в беседе с Радио Sputnik заявил, что Киев уже дискредитировал себя подобными одиозными инициативами. По его мнению само название данной комиссии подчеркивает неофашистскую составляющую украинских властей в отношении людей, проживающих в Донбассе, и на российском полуострове.

Политолог предположил, что киевские чиновники, отвечающие за "крымское направление", просто имитируют бурную деятельность, пытаясь оправдать свое существование, и "занимаются идиотизмом". Владислав Ганжара подчеркнул, что никто уже не воспринимает данные высказывания всерьез.