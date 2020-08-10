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Дуда пообещал украинцам вернуть Крым и Донбасс, а в Белоруссии поставить во главе страны прозападно настроенного белоруса

, 17:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Дуда пообещал украинцам вернуть Крым и Донбасс, а в Белоруссии поставить во главе страны прозападно настроенного белоруса
globallookpress.com

Вступивший в должность президент Анджей ДУДА пообещал территориальному соседу – Украине – помощь и поддержку.

ДУДА пообещал украинцам вернуть Крым и Донбасс, задействовав для этого международные площадки и в том числе председательствование Польши в ОБСЕ в 2022 году.

Президент Александр ЛУКАШЕНКО накануне президентских выборов в Беларуси, состоявшихся 9 августа 2020 года, говорил об иностранном заговоре с целью поставить во главе страны прозападно настроенного белоруса. Среди прочих интересантов он называл и Польшу, которая соседствует с Беларусью и в которой проживает одна из самых многочисленных белорусских диаспор.

 

ГБ

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Тихановская не намерена участвовать в протестных мероприятиях

Тихановская не намерена участвовать в протестных мероприятиях

Члены команды Светланы Тихановской, выступившей в качестве кандидата в президент Белоруссии, заявили, что не станут принимать участие в проходящих в стране акциях протеста, чтобы не допустить провокаций.

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