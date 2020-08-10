Дуда пообещал украинцам вернуть Крым и Донбасс, а в Белоруссии поставить во главе страны прозападно настроенного белоруса

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10 августа 2020, 17:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

globallookpress.com

Вступивший в должность президент Анджей ДУДА пообещал территориальному соседу – Украине – помощь и поддержку.

ДУДА пообещал украинцам вернуть Крым и Донбасс, задействовав для этого международные площадки и в том числе председательствование Польши в ОБСЕ в 2022 году.

Президент Александр ЛУКАШЕНКО накануне президентских выборов в Беларуси, состоявшихся 9 августа 2020 года, говорил об иностранном заговоре с целью поставить во главе страны прозападно настроенного белоруса. Среди прочих интересантов он называл и Польшу, которая соседствует с Беларусью и в которой проживает одна из самых многочисленных белорусских диаспор.