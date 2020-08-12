Предсказано возможное начало Третьей мировой в случае заморозки ядерного договора России и США
12 августа 2020, 12:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: «НьюИнформ»
Вероятная заморозка соглашения СНВ-III станет серьезной угрозой для международной безопасности. Соответствующую точку зрения в беседе с представителями интернет-СМИ высказал Юрий Кнутов, отечественный военный эксперт.
По словам специалиста, если ядерный договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами не будет продлен, начнется новый этап гонки вооружений во всех областях. Заморозка СНВ-III в итоге может привести к Третьей мировой войне, спрогнозировал Кнутов.
Ранее в среду сообщалось, что эксперт поведал, каким будет ответ Москвы в случае удара Североатлантического альянса по Крыму и Калининграду.
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