Предсказано возможное начало Третьей мировой в случае заморозки ядерного договора России и США

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12 августа 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «НьюИнформ»

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Вероятная заморозка соглашения СНВ-III станет серьезной угрозой для международной безопасности. Соответствующую точку зрения в беседе с представителями интернет-СМИ высказал Юрий Кнутов, отечественный военный эксперт.

По словам специалиста, если ядерный договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами не будет продлен, начнется новый этап гонки вооружений во всех областях. Заморозка СНВ-III в итоге может привести к Третьей мировой войне, спрогнозировал Кнутов.

Ранее в среду сообщалось, что эксперт поведал, каким будет ответ Москвы в случае удара Североатлантического альянса по Крыму и Калининграду.