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Американцы дали неплохую идею своим марионеткам в Киеве, как поссорить Лукашенко и Путина

, 11:52 [ «Аргументы Недели» ]

Американцы дали неплохую идею своим марионеткам в Киеве, как поссорить Лукашенко и Путина

После задержания в Белоруссии 33 граждан России вновь вспыхнул интерес к деятельности ЧВК. На Западе сотрудников частных военных компаний называют «псы войны». У нас людей, выполняющих работу с оружием в руках, именуют «дикие гуси».

Задержании в санатории «Белорусочка» 33-х «российских богатырей». Что это было? Блестящая операция украинских спецслужб, сумевших обвести вокруг пальца ФСБ России и КГБ Белоруссии, как считают в Киеве? Или провал провокации ЦРУ США и Службы безопасности Украины, как заявляют в Москве?

"Я согласен, что этот провокационный спектакль ставили американские режиссёры, которые находятся на шестом этаже здания СБУ в Киеве, – говорит старый разведчик полковник в отставке Игорь Харитонов. – Но вот украинские «артисты» оказались никудышными. Провалились на мелочах. Во-первых, глупым был ход с аннулированием билетов на Стамбул. Такое могли только жадные хохляцкие прапоры придумать. Видать, решили гроши сэкономить. Вот и засветили места покупки билетов – Львов и Киев. Во-вторых, засветили своего человека, который переводил через банкомат 14 тысяч долларов Шаману – организатору полёта «диких гусей» в Венесуэлу. Неужели не знали, что почти над каждым банкоматом висит видеокамера? А скандальное разоблачение женщины, фото с украинского загранпаспорта которой пытались выдать за снимок сотрудницы российского посольства в Турции?  Это третье свидетельство топорной работы СБУ. И уж ни в какие рамки шпионажа не укладывается грубая подделка документов российской компании «Роснефть». Одно только хохляцкое слово «роспись» вместо русского «подпись» чего стоит!

Действительно, американцы дали неплохую идею своим марионеткам в Киеве, как поссорить Лукашенко и Путина, а заодно значительно увеличить свой «обменный фонд» для торга с Россией.

Поробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".

ПВ

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