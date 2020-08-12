Американист прокомментировал заявление Трампа о работе с Россией над «ядерным пактом»

Аргументы Недели → В мире 13+

12 августа 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

президент США Дональд Трамп, Jim LoScalzo/Consolidated News Photos

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог, американист Константин Блохин оценил заявление президента США Дональда Трампа о работе с Россией над "ядерным пактом".

По мнению американиста, слова американского лидера свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты готовят информационный фон, чтобы обосновать саботаж Договора СНВ-3.

Константин Блохин в беседе с Радио Sputnik отметил, что Вашингтон постоянно заявляет о готовности продлить вышеуказанное соглашение, которое истекает в феврале будущего года, однако с одним условием – к договору должен присоединиться Пекин.

По словам эксперта, зная позицию Китая, становится ясно, что соглашение обречено на демонтаж. Времени до истечения срока остается все меньше, но администрация Дональда Трампа не делает никаких реальных шагов и лишь выступает с заявлениями. "Рассчитывать на пролонгацию договора вряд ли возможно", – заключил Константин Блохин.