Трамп: Россия «очень сильно хочет» заключить с США договор о ядерном разоружении

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12 августа 2020, 07:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

президент США Дональд Трамп, Jim LoScalzo/Consolidated News Photos

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что его страна работает с РФ над договоренностью о ядерном разоружении. По словам политика, Москва якобы "очень сильно хочет" заключить соглашение.

Трамп в беседе с журналистами предположил, что "Россия не будет ждать" и откладывать вопрос о заключении договора. "И это замечательно", – заметил президент США. Он также обратил внимание на то, что ядерное разоружение – это очень серьезная тема в современном мире.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Штаты будут рады заключить с РФ соглашение в сфере ядерного нераспространения.