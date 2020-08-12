Трамп: Россия «очень сильно хочет» заключить с США договор о ядерном разоружении

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что его страна работает с РФ над договоренностью о ядерном разоружении. По словам политика, Москва якобы "очень сильно хочет" заключить соглашение.
Трамп в беседе с журналистами предположил, что "Россия не будет ждать" и откладывать вопрос о заключении договора. "И это замечательно", – заметил президент США. Он также обратил внимание на то, что ядерное разоружение – это очень серьезная тема в современном мире.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Штаты будут рады заключить с РФ соглашение в сфере ядерного нераспространения.
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