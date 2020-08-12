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В Новую Зеландию снова вернулся коронавирус

, 10:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

В Новую Зеландию снова вернулся коронавирус
Люди на улице. Фото: pixabay.com

В новозеландском Окленде коронавирус обнаружили у четырех членов одной семьи. Это первые случаи заражения в стране за последние 102 дня.

Власти Окленда с 12 августа ввели в городе трехдневный карантин. Жителей города просят не выходить из домов, под запрет попали массовые собрания, закрываются все организации, кроме тех, что обеспечивают жизнедеятельность города. За эти три дня власти рассчитывают выявить лиц, контактировавших с заболевшими.

Сообщается, что четверо инфицированных в последнее время город не покидали.

ДВа

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