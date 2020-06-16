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В Новой Зеландии выявили два новых случая COVID-19 впервые за 24 дня

, 08:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Новой Зеландии выявили два новых случая COVID-19 впервые за 24 дня
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Новой Зеландии впервые за последние 24 дня зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусом.

Известно, что пациенты прибыли из Великобритании, чтобы попасть на похороны близкого человека. На территории страны они находились в изоляции и не имели контактов с друзьями и родственниками. После подтверждения диагноза инфицированные были помещены в специальные карантинные центры, откуда смогут выйти лишь после полного выздоровления.

С 25 мая в Новой Зеландии не было зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусной инфекцией. Всего в стране из-за вируса скончались 22 человека. Выздоровели в общей сложности 1 482 заболевших.

Ранее сообщалось: в Краснодарском крае число зараженных за последние сутки увеличилось на 72 человека.

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В России через несколько дней стартуют испытания вакцины от COVID-19 на людях

В России в ближайшие несколько дней начнутся испытания отечественной вакцины от коронавируса на людях. Приступить к этому можно будет сразу после того, как у военных-добровольцев закончится двухнедельная изоляция.

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