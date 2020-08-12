Аэропорты Пекина отменили почти 600 рейсов из-за сильных ливней

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12 августа 2020, 10:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

аэропорт, табло, pixabay.com

Крупнейшие международные аэропорты Пекина Шоуду и Дасин в среду, 12 августа, заявили об отмене почти 600 авиарейсов. Уточняется, что это случилось из-за обрушившихся на город сильнейших ливней и гроз.

Предполагается, что в Пекине выпадет в среднем от 40 до 80 миллиметров осадков. В некоторых районах города данный показатель превысит 200 миллиметров. Непогода в столице Китая продлится до утра четверга, 13 августа.

Во вторник администрация Пекина объявила "желтый" (повышенный) уровень опасности в городе в связи с надвигающимися мощными ливнями. Местным жителям порекомендовали в ближайшие двое суток проявлять повышенную бдительность. Работодателей призвали по возможности организовать работу сотрудников на дому.