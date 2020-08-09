Три человека погибли в результате сильных ливней на греческом острове Эвбея
9 августа 2020, 12:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: Skai
В результате сильных ливней на греческом острове Эвбея погибли три человека. Согласно последней информации, непогода привела к выходу из русел нескольких рек, а также затоплению домов в некоторых селах.
Уточняется, что жертвами ливней стали 85-летние женщина и мужчина, а также восьмимесячный ребенок, которого родители привезли в село Политика на отдых из Афин. Установлено, что во время грозы малыш находился на первом этаже дома, который оказался быстро затоплен потоками воды.
Есть также информация о 39-летнем погибшем мужчине, однако она пока не подтверждена местными властями.
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