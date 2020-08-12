Власти Белоруссии запретили продажу пиротехники в стране
12 августа 2020, 09:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Правительство Белоруссии ввело запрет на реализацию в республике пиротехники с 12 августа.
Такое решение было принято правительством на фоне продолжающихся протестных акций. Сообщается, что ранее участники массовых беспорядков в различных городах Белоруссии, провоцируя ОМОН, взрывали пиротехнику.
Постановление Совмина Белоруссии вступило в силу и будет действовать до особого решения.
Ранее белорусское МВД сообщило о задержании в Минске мужчины, который раздавал деньги протестующим.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.