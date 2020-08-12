Власти Белоруссии запретили продажу пиротехники в стране

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12 августа 2020, 09:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Минск. Фото: pixabay.com

Правительство Белоруссии ввело запрет на реализацию в республике пиротехники с 12 августа.

Такое решение было принято правительством на фоне продолжающихся протестных акций. Сообщается, что ранее участники массовых беспорядков в различных городах Белоруссии, провоцируя ОМОН, взрывали пиротехнику.

Постановление Совмина Белоруссии вступило в силу и будет действовать до особого решения.

Ранее белорусское МВД сообщило о задержании в Минске мужчины, который раздавал деньги протестующим.