Белорусское МВД сообщило о задержании в Минске мужчины, который раздавал деньги протестующим

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12 августа 2020, 08:34 [ «Аргументы Недели» ]

Гродно, площадь Ленина, 10 августа. фото из соцсети

Белорусское МВД задержало в Минске около торгового центра «Дана Молл» мужчину, который раздавал деньги протестующим гражданам. Мужчина при задержании оказал активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, одному сломал нос, - сообщает kp.ru.

Агентство БелТА со ссылкой на сообщении белорусских правоохранителей передало, что у задержанного мужчины в его рюкзаке было обнаружено более 10 тысячи долларов.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Победу одержал Александр Лукашенко. Несогласные с результатами выборов, противники белорусского лидера вышли на улицы.

В Минске демонстрантов разгоняли силовики. В столицу Белоруссии въехали колонны ОМОНа и «скорые», в которых находились силовики. Они отлавливали небольшие группы протестующих граждан страны, избивали их, забрасывали светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. В соцсетях писали о полном отключении интернета в разных районах Белоруссии, мобильная связь в некоторых местах тоже работала с перебоями.