Певец Макс Корж призвал белорусов бороться другими методами

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11 августа 2020, 23:04 [ «Аргументы Недели» ]

Макс Корж. Фото: Инстаграм Макса Коржа

Белорусский певец Макс Корж опубликовал в Instagram пост, в котором призвал соотечественников прекратить столкновения с правоохранительными органами.

При этом певец подчеркнул, что говорит только о сегодняшнем дне.

Музыкант отметил, что «победу со дня на день» на данный момент одержать просто нереально.

«Дальше только трупы. Силовики таким способом на сторону людей не переходят», – написал он.

Корж, который сейчас находится в Минске, предложил протестующим требовать от своих лидеров других решений, поскольку силовики натасканы на разгон толпы и обращаться к ним, по словам певца, бесполезно.

В Москве возле белорусского посольства проходит акция поддержки протестующих.