Во Франции решили не отменять запрет на ограничения числа участников массовых мероприятий

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11 августа 2020, 22:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Пустой стадион. Фото: pixabay.com

Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о продлении запрета на проведение мероприятий численностью более 5 тысяч человек.

Запрет был введен в конце февраля, и теперь он будет действовать до конца октября. Такие меры приняты из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

Кастекс также призвал продлить обязательное ношение масок в общественных местах, указав на то, что часть населения страны перестает быть бдительной и соблюдать дисциплину.