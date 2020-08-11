Мезенцев заявил, что события в Белоруссии не должны повлиять на отношения Москвы и Минска

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11 августа 2020, 22:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия24

Флаг России. Фото: pixabay.com

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что события, начавшиеся в республике после президентских выборов, не должны повлиять на отношения между государствами.

«Стратегия отношения не меряется часами и днями», - сказал российский дипломат.

Беспорядки в Белоруссии начались после окончания президентских выборов, которые прошли в воскресенье, 9 августа. По предварительным данным, победу с большим отрывом одержал действующий президент Александр Лукашенко. Несогласные с результатами голосования вышли на площади сразу в нескольких городах, впоследствии начались столкновения протестующих со стражами порядка.