Президент Узбекистана предложил уживаться с коронавирусом
11 августа 2020, 22:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев считает, что нужно научиться жить в условиях пандемии и карантин пора смягчать.
По его словам, «в результате значительного расширения коечного фонда и обеспечения медицинских учреждений необходимым оборудованием за последнюю неделю выросли показатели выздоровления от коронавирусной инфекции».
Мирзиёев отметил, что важно продолжать жить и работать в условиях пандемии, не ослабляя внимания защите жизни и здоровья граждан, поэтапно смягчать требования карантина.
Ранее сообщалось, что в Узбекистане вступительные экзамены в вузы решили провести на стадионах.
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