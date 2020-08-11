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Президент Узбекистана предложил уживаться с коронавирусом

, 22:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Президент Узбекистана предложил уживаться с коронавирусом
Шавкат Мирзиёев. Фото: сайт президент Узбекистана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев считает, что нужно научиться жить в условиях пандемии и карантин пора смягчать.

По его словам, «в результате значительного расширения коечного фонда и обеспечения медицинских учреждений необходимым оборудованием за последнюю неделю выросли показатели выздоровления от коронавирусной инфекции».

Мирзиёев отметил, что важно продолжать жить и работать в условиях пандемии, не ослабляя внимания защите жизни и здоровья граждан, поэтапно смягчать требования карантина.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане вступительные экзамены в вузы решили провести на стадионах.

ДВа
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