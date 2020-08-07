В Узбекистане вступительные экзамены в вузы решили провести на стадионах

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7 августа 2020, 21:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Шавкат Мирзиёев. Фото: сайт президента Узбекистана.

В Узбекистане вступительные экзамены в высшие учебные заведения проведут на стадионах. Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев.

Он поручил организовать тестовые испытания на центральных стадионах Ташкента и ряда регионов. При условии проведения экзаменов два раза в день, причем, в прохладное время суток, весь процесс тестирования можно будет завершить за пару недель.

Известно, что в Узбекистане новый учебный год из-за пандемии коронавируса начнется в дистанционном формате. К 25 августа министерство высшего и среднего специального образования должно подготовить необходимые цифровые материалы.