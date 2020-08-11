В Минске нашли автобус с российскими номерами с предметами для организации беспорядков

Аргументы Недели → В мире 13+

11 августа 2020, 19:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Микроавтобус. Фото: pixabay.com

В одном из районов Минска обнаружили микроавтобус с российскими номерами.

Его салон оказался полон предметов для организации уличных беспорядков – соответствующая амуниция, палатки.

По мнению правоохранителей, такие находки «могут указывать на то, что ситуацию пытались расшатать из-за пределов Белоруссии». При этом отмечается, что «украинские и российские следы в организации протестов прослеживаются не только в Минске, но и в Новополоцке и других городах страны».