В Минске нашли автобус с российскими номерами с предметами для организации беспорядков
11 августа 2020, 19:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
В одном из районов Минска обнаружили микроавтобус с российскими номерами.
Его салон оказался полон предметов для организации уличных беспорядков – соответствующая амуниция, палатки.
По мнению правоохранителей, такие находки «могут указывать на то, что ситуацию пытались расшатать из-за пределов Белоруссии». При этом отмечается, что «украинские и российские следы в организации протестов прослеживаются не только в Минске, но и в Новополоцке и других городах страны».
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