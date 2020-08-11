В Британии рассекретили поездки Тихановской в детстве в Ирландию

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11 августа 2020, 18:46 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Тихановская на фото globallookpress.com/ Виктор Лисицын

Теперь уже всемирно известный белорусский оппозиционер Светлана Тихановская хорошо говорила по-английски. В детстве ездила в Ирландию. Об этом сообщили британские СМИ.



В двенадцать лет Тихановская проводила лето в Ирландии. Она была из Чернобыля. Поэтому девочку приглашала погостить семья Генри Дин из графства Типперери. Это было в середине девяностых годов.

«В детстве она была очень умна, знала английский язык лучше других», — вспоминает Генри Тин: «Она стала кем-то вроде переводчика и представителя остальных детей».

Публикация с подробностями из жизни Тихановской вышла в the Guardian. Сейчас «главный» оппонент Александра Лукашенко стала популярной на Западе. Тамошние СМИ посвящают ей большие материалы.