В России падает covid-статистика

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11 августа 2020, 18:19 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Количество заразившихся в России за вторник пока не превышает пяти тысяч человек. Количество заразившихся около 4 945 человек. Это впервые за последние месяцы.



Это существенное падение. До нынешнего вторника в России каждый день заражались 5 — 6 тысяч человек. Цифра четыре в столбце тысяч в российской статистике суточных заражений появилась впервые.

В масштабе планеты коронавирусом заразились 20 309 108 человек. Умерли 740 196, вылечились 13 228 602 человека.

Лидируют Соединенные Штаты. На втором месте Бразилия, на третьем — Индия. Но по количеству новых диагнозов Индия уже на первом месте. Накануне там заразились около 53 тысяч человек. В США этот показатель составил меньше 50 тысяч.

# Страна Количество заразившихся Новые заболевания Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 20,309,108 +216,441 740,217 13,235,017 1 США 5,253,855 +49,800 166,276 2,717,324 2 Бразилия 3,057,470 +21,888 101,857 2,163,812 3 Индия 2,287,511 +53,016 45,550 1,598,529 4 Россия 897,599 +4,945 15,131 703,175