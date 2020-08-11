В России падает covid-статистика

Количество заразившихся в России за вторник пока не превышает пяти тысяч человек. Количество заразившихся около 4 945 человек. Это впервые за последние месяцы.
Это существенное падение. До нынешнего вторника в России каждый день заражались 5 — 6 тысяч человек. Цифра четыре в столбце тысяч в российской статистике суточных заражений появилась впервые.
В масштабе планеты коронавирусом заразились 20 309 108 человек. Умерли 740 196, вылечились 13 228 602 человека.
Лидируют Соединенные Штаты. На втором месте Бразилия, на третьем — Индия. Но по количеству новых диагнозов Индия уже на первом месте. Накануне там заразились около 53 тысяч человек. В США этот показатель составил меньше 50 тысяч.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые заболевания
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
20,309,108
|
+216,441
|
740,217
|
13,235,017
|
1
|
США
|
5,253,855
|
+49,800
|
166,276
|
2,717,324
|
2
|
Бразилия
|
3,057,470
|
+21,888
|
101,857
|
2,163,812
|
3
|
Индия
|
2,287,511
|
+53,016
|
45,550
|
1,598,529
|
4
|
Россия
|
897,599
|
+4,945
|
15,131
|
703,175