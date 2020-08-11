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В России падает covid-статистика

, 18:19 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

В России падает covid-статистика
фото: pixabay.com

Количество заразившихся в России за вторник пока не превышает пяти тысяч человек. Количество заразившихся около 4 945 человек. Это впервые за последние месяцы.

Это существенное падение. До нынешнего вторника в России каждый день заражались 5 — 6 тысяч человек. Цифра четыре в столбце тысяч в российской статистике суточных заражений появилась впервые.

В масштабе планеты коронавирусом заразились 20 309 108 человек. Умерли 740 196, вылечились 13 228 602 человека.

Лидируют Соединенные Штаты. На втором месте Бразилия, на третьем — Индия. Но по количеству новых диагнозов Индия уже на первом месте. Накануне там заразились около 53 тысяч человек. В США этот показатель составил меньше 50 тысяч.

#

Страна

Количество заразившихся

Новые заболевания

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

20,309,108

+216,441

740,217

13,235,017

1

США

5,253,855

+49,800

166,276

2,717,324

2

Бразилия

3,057,470

+21,888

101,857

2,163,812

3

Индия

2,287,511

+53,016

45,550

1,598,529

4

Россия

897,599

+4,945

15,131

703,175

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