Оппозиция не раскрыла реальные данные о голосовании в Белоруссии

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11 августа 2020, 18:05 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

голосование в Польше белорусов на выборах президента Белоруссии на фото globallookpress.com/ Attila Husejnow

Главный довод белорусской оппозиции не находит подтверждения. Говорится, что за Тихановскую проголосовали 70 — 75 процентов человек. Утверждается, что Лукашенко проиграл.

Одним из главных доводов оппозиции стали некие результаты альтернативного ресурса для подсчета голосов. В интернете появился сайт для сбора информации о голосовании. Пользователи этого сайта оставляли информацию о том, как они проголосовали.

Этот ресурс утверждает, что у него 1 197 259 пользователей. Именно на него и ссылаются теперь «интернет-политологи». 80 процентов именно этих пользователей, утверждается, проголосовали за Тихановскую.

В действительности, сайт закрыл свою статистику. Согласно публичным данным авторитетного ресурса интернет-статистики, аудитория этого ресурса в июле была около 368 580 человек. Это данные за целый месяц. По-видимому, остальные 700 тысяч человек набрались за оставшиеся 9 дней августа.

Такое чудо могло произойти. Было ли оно в действительности, можно предположить только в сентябре. Тогда будут готова статистика за август. А пока возникают вопросы к владельцам сайта.

Для честной картины правильным было снять ограничения на показ статистики. Владельцы сайта этого не сделали. Возможно потому, что у ресурса нет никакого миллиона человек аудитории. Есть те самые чуть больше 500 тысяч человек, которые стали 10 процентами голосов. Именно столько и набрала Тихановская.

Как ни крути, но цитируемый ресурс альтернативного голосования в Белоруссии относится к категории протестных. Аппелировать к нему, все равно, что заявлять, что по данным онлайн-опроса, интернетом в России пользуются 100 процентов населения страны.