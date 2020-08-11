Россия получила запрос на 1 млрд доз вакцины от COVID-19
11 августа 2020, 14:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев во вторник, 11 августа, заявил, что к настоящему моменту 20 стран направили РФ запросы в общей сложности на 1 млрд доз вакцины от коронавируса.
Дмитриев отметил, что российская сторона видит огромный интерес разных стран к вакцине против COVID-19, которая была создана специалистами Института им. Гамалеи. По его словам, получены предварительные заявки на покупку более 1 миллиарда доз российского препарата.
Глава РФПИ уточнил, что совместно с иностранными партнерами Россия готова обеспечивать производство более 500 млн доз вакцины в год в пяти странах мира. Производственные мощности в дальнейшем планируется нарастить.
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