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Российская вакцина от COVID-19 получила название в честь первого искусственного спутника Земли

, 13:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Российская вакцина от COVID-19 получила название в честь первого искусственного спутника Земли
медик, пробирка, Lev Radin/Keystone Press Agency

Во вторник, 11 августа, стало известно, что первая российская зарегистрированная вакцина от коронавируса нового типа получила название "Спутник V" – в честь первого искусственного спутника Земли.

Авторы названия отметили, что "Спутник-1", запущенный СССР в 1957 году, дал старт космическим исследованиям во всем мире. Российская вакцина от COVID-19 в свою очередь создала так называемый момент "Спутника" для всего мирового сообщества. Это сравнение привело к тому, что препарат получил название "Спутник V".

Напомним, 11 августа Минздрав РФ выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики коронавируса нового типа, которая была разработана специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи.

ЕТ

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