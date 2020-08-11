Стало известно, когда планируется начать массовое производство вакцины от COVID-19
11 августа 2020, 13:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Во вторник, 11 августа, стало известно, когда начнется массовое производство вакцины от коронавируса нового типа. Ранее сегодня президент России Владимир Путин сообщил о регистрации препарата.
Согласно последней информации, массовое производство вакцины от COVID-19 на заводе "Биннофарм" может быть запущено к концу текущего года.
Отметим, что ранее глава государства заявил, что прививку от коронавирусной инфекции сделала одна из его дочерей. Владимир Путин заметил, что после первого укола у нее поднялась температура до 38 градусов. Во второй раз повышение также было зафиксировано, но не столь сильное.
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