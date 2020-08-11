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Стало известно, когда планируется начать массовое производство вакцины от COVID-19

, 13:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Стало известно, когда планируется начать массовое производство вакцины от COVID-19
лаборатория, Salvatore Laporta/Keystone Press Agency

Во вторник, 11 августа, стало известно, когда начнется массовое производство вакцины от коронавируса нового типа. Ранее сегодня президент России Владимир Путин сообщил о регистрации препарата.

Согласно последней информации, массовое производство вакцины от COVID-19 на заводе "Биннофарм" может быть запущено к концу текущего года.

Отметим, что ранее глава государства заявил, что прививку от коронавирусной инфекции сделала одна из его дочерей. Владимир Путин заметил, что после первого укола у нее поднялась температура до 38 градусов. Во второй раз повышение также было зафиксировано, но не столь сильное.

ЕТ

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