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Более 2 тысяч человек за сутки были задержаны в Белоруссии

, 14:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Более 2 тысяч человек за сутки были задержаны в Белоруссии
протест в Белоруссии, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

За минувшие сутки на территории Белоруссии были задержаны более 2 тысяч человек. Соответствующую информацию днем во вторник, 11 августа, предоставили в Министерстве внутренних дел республики.

В ведомстве уточнили, что в ходе акций протеста против результатов президентских выборов в Белоруссии накануне пострадал 21 сотрудник правоохранительных органов. Кроме того, известно, что травму получил один военнослужащий внутренних войск республики.

Отмечается, что пятеро правоохранителей были доставлены в медицинские учреждения страны.

ЕТ

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