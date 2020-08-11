Помпео: президентские выборы в Белоруссии не были «ни свободными, ни честными»

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео публично заявил, что Вашингтон не признает президентские выборы в Белоруссии, которые состоялись в минувшее воскресенье, честными.
По словам Помпео, проведение выборов на территории Белоруссии вызывает у США глубокую обеспокоенность. "Они не были ни свободными, ни честными", – заметил глава Госдепа и добавил, что Вашингтон решительно осуждает насилие в отношении участников акций протеста, а также задержания сторонников оппозиции.
Майк Помпео заметил, что американское руководство поддерживает демократические устремления белорусского народа.
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