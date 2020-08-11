Помпео: президентские выборы в Белоруссии не были «ни свободными, ни честными»

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11 августа 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

госсекретарь США Майк Помпео, Greg Nash/Consolidated News Photos

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео публично заявил, что Вашингтон не признает президентские выборы в Белоруссии, которые состоялись в минувшее воскресенье, честными.

По словам Помпео, проведение выборов на территории Белоруссии вызывает у США глубокую обеспокоенность. "Они не были ни свободными, ни честными", – заметил глава Госдепа и добавил, что Вашингтон решительно осуждает насилие в отношении участников акций протеста, а также задержания сторонников оппозиции.

Майк Помпео заметил, что американское руководство поддерживает демократические устремления белорусского народа.