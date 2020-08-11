Американские конгрессмены призывают власти Белоруссии «прекратить бессмысленные акты насилия»

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел и старший республиканец комитета Майкл Маккол призвали власти Белоруссии прекратить "бессмысленные акты насилия".

Законодатели отметили, что всерьез обеспокоены арестами, разгоном мирных протестующих, активистов и журналистов белорусскими властями. Энгел и Маккол подчеркнули, что вместо "заранее сфальсифицированных выборов" жители республики имеют право выбрать своего представителя и безбоязненно осуществлять ключевые права.

"Призываем президента Александра Лукашенко прекратить бессмысленные акты насилия", – отметили конгрессмены.

Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.

Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки

Или Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru