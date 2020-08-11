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Американские конгрессмены призывают власти Белоруссии «прекратить бессмысленные акты насилия»

, 08:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Американские конгрессмены призывают власти Белоруссии «прекратить бессмысленные акты насилия»
Капитолий, Guenter Fischer/http://imagebroker.com/#/search/

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел и старший республиканец комитета Майкл Маккол призвали власти Белоруссии прекратить "бессмысленные акты насилия".

Законодатели отметили, что всерьез обеспокоены арестами, разгоном мирных протестующих, активистов и журналистов белорусскими властями. Энгел и Маккол подчеркнули, что вместо "заранее сфальсифицированных выборов" жители республики имеют право выбрать своего представителя и безбоязненно осуществлять ключевые права.

"Призываем президента Александра Лукашенко прекратить бессмысленные акты насилия", – отметили конгрессмены.

ЕТ

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