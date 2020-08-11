Глава Apple Тим Кук стал долларовым миллиардером

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11 августа 2020, 10:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Bloomberg

глава Apple Тим Кук, Christoph Dernbach/dpa

Сегодня стало известно, что в мире появился еще один долларовый миллиардер. Речь идет о главе компании Apple Тиме Куке, состояние которого увеличилось после резкого роста стоимости акций IT корпорации.

Согласно данным экспертов, составляющих "Индекс миллиардеров", за минувшую неделю стоимость акций компании Apple на Нью-Йоркской фондовой бирже увеличилась почти на 5 процентов. Капитализация корпорации по состоянию на 10 августа превысила показатель в 1,9 триллиона долларов.

Точная сумма, которой располагает Кук, не называется. Вероятно, его состояние в реальности может оказаться меньше миллиарда, поскольку он мог делать анонимные пожертвования.