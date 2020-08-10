ФАС признала: компания Apple злоупотребляла положением на рынке распространения приложений

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10 августа 2020, 22:37 [ «Аргументы Недели» ]

смартфон, фото: pixabay.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) признала компанию Apple злоупотребившей доминирующим положением на рынке распространения приложений, в частности по родительскому контролю. ФАС признала, что Apple ограничивала конкуренцию на рынке распространения инструментов и возможностей для разработки приложений родительского контроля.

10 августа завершилось рассмотрение антимонопольного дела, возбужденного в отношении Apple Inc. (головная компания Apple, США) по заявлению АО «Лаборатория Касперского».

В ходе расследования было установлено, что Apple занимает доминирующее положение с долей 100% на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, поскольку установить такое приложение легальным способом возможно только из магазина App Store. Правонарушение выразилось в проведении компанией Apple, начиная с октября 2018 года, последовательной политики по ограничению инструментов и возможностей для разработки приложений родительского контроля, в результате чего большая часть функционала приложений сторонних разработчиков была утрачена.