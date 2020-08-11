В МИД Германии заявили о важности отношений с Россией

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11 августа 2020, 09:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

глава МИД ФРГ Хайко Маас, Janine Schmitz/photothek.net via

Глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас во вторник, 11 августа, перед вылетом в Москву заявил, что отношения России и Германии слишком важны, чтобы оставлять их на произвол судьбы.

Маас отметил, что пандемия коронавируса нового типа в настоящий момент затрудняет прямые контакты между немцами и русскими. Дипломат уточнил, что только если РФ будет вовлечена в наиболее важные международные вопросы, удастся добиться долгосрочных результатов.

Глава МИД ФРГ обратил внимание на то, что поведение России играет ключевую роль в контроле над вооружениями и заметил, что эту ответственность Москве необходимо осознать.