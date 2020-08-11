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Пушков объяснил, по какой причине Германия борется с США за "Северный поток – 2"

, 07:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Пушков объяснил, по какой причине Германия борется с США за
сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков в беседе с журналистами заявил, что борьба Германии и Соединенных Штатов Америки, возникшая из-за строительства "Северного потока – 2", является беспрецедентной ситуацией.

По словам Пушкова, Штаты и ФРГ еще ни разу не вступали в столь острый и глубокий конфликт. Сенатор считает, что показателем охлаждения отношений между Дональдом Трампом и Ангелой Меркель можно назвать решение Вашингтона о выводе более десяти тысяч американских военных с территории Германии.

Алексей Пушков убежден, что защищая газопровод, немецкая сторона, прежде всего, защищает саму себя. Фирмы из Германии вложили в данный проект миллиарды долларов, также "Северный поток – 2" должен обеспечить ФРГ роль одного из наиболее важных газораспределительных центров в Европе. Более того, по мнению сенатора, Берлин очень устал от "нахраписто-наглого стиля администрации Трампа".

Пушков полагает, что Германия в борьбе за "Северный поток – 2" не сдастся.

ЕТ

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