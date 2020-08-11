Пушков объяснил, по какой причине Германия борется с США за

Сенатор Алексей Пушков в беседе с журналистами заявил, что борьба Германии и Соединенных Штатов Америки, возникшая из-за строительства "Северного потока – 2", является беспрецедентной ситуацией.
По словам Пушкова, Штаты и ФРГ еще ни разу не вступали в столь острый и глубокий конфликт. Сенатор считает, что показателем охлаждения отношений между Дональдом Трампом и Ангелой Меркель можно назвать решение Вашингтона о выводе более десяти тысяч американских военных с территории Германии.
Алексей Пушков убежден, что защищая газопровод, немецкая сторона, прежде всего, защищает саму себя. Фирмы из Германии вложили в данный проект миллиарды долларов, также "Северный поток – 2" должен обеспечить ФРГ роль одного из наиболее важных газораспределительных центров в Европе. Более того, по мнению сенатора, Берлин очень устал от "нахраписто-наглого стиля администрации Трампа".
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.