Трамп призвал прекратить политизировать COVID-19

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11 августа 2020, 09:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

президент США Дональд Трамп, White House/via Globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал прекратить политизировать коронавирус нового типа. Политик также пообещал выяснить, как инфекция попала на территорию его страны.

Трамп убежден, что все страны должны работать сообща, чтобы победить коронавирусную инфекцию. Он отметил, что администрация США будет и дальше продолжать спасать как можно больше жизней и сотрудничать с другими государствами.

Ранее президент Соединенных Штатов не раз заявлял, что считает Китай ответственным за начало эпидемии COVID-19. Кроме того, Вашингтон обвинял Пекин в сокрытии информации о происхождении коронавируса нового типа и реальных масштабах распространения инфекции.