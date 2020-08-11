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Трамп убежден, что Россия и Китай желают его поражения на выборах

, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Трамп убежден, что Россия и Китай желают его поражения на выборах
президент США Дональд Трамп, Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в рамках пресс-конференции в Белом доме выразил уверенность в том, что Россия и Китай желают его поражения на выборах, которые состоятся в ноябре.

Американский лидер подчеркнул, что КНР "очень сильно хочет", чтобы он проиграл. Кроме того, по мнению Трампа, его победе на выборах не будет рада Россия.

Глава США уверен, что Москва недовольна тем, что благодаря ему Североатлантическому альянсу удалось увеличить взносы в бюджет организации. Более того, РФ якобы не нравится, что Штаты стали сильнее в военном отношении и выбились в лидеры в области энергетики.

Трамп также утверждает, что "вскрыл ужасное соглашение между Германией и Россией" по "Северному потоку – 2".

ЕТ

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