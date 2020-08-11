Два человека пострадали в ходе стрельбы у Белого дома
11 августа 2020, 07:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
В результате стрельбы у Белого дома в Вашингтоне пострадали два человека. Соответствующую информацию во вторник, 11 августа, предоставили сотрудники Секретной службы Соединенных Штатов Америки.
Уточняется, что после стрельбы в больницу были доставлены подозреваемый и офицер Секретной службы. Комплекс Белого дома и защищаемые лица во время происшествия не были в опасности.
Отметим, что ранее охрана оперативно увела президента США Дональда Трампа с пресс-конференции. Глава страны вернулся в зал через несколько минут и сообщил присутствовашим о стрельбе. Он также заметил, что прекрасно себя чувствут под охраной Секретной службы.
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