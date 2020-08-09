В результате стрельбы в Вашингтоне погиб один человек, не менее девяти пострадали

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9 августа 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

машина полиции, pixabay.com

В результате стрельбы в столице Соединенных Штатов Америки Вашингтоне погиб один человек погиб. Согласно последней информации местной полиции, различные ранения получили не менее девяти граждан.

Уточняется, что стрельба произошла примерно в 01.00 по местному времени (08.00 по Москве) на улице Дубуа-плейс, которая расположена на юго-востоке Вашингтона.

После данного происшествия в ближайшие больницы были экстренно доставлены не менее девяти человек. Информации о том, кто стрелял в людей и где этот человек сейчас находится, пока не поступало. Не сообщается также о мотивах нападавшего.