В ВОЗ сообщили о «зеленых ростках надежды» в борьбе с коронавирусом

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11 августа 2020, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, Zhang Cheng/Xinhua

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в борьбе с пандемией коронавируса нового типа в мире показались "зеленые ростки надежды".

В ВОЗ отметили, что мир столкнулся с трудными временами, однако проблески надежды все же есть. Гебрейесус призвал страны брать пример в борьбе с COVID-19 с Новой Зеландии, Руанды и некоторых островных государств в Карибском море и Тихом океане, поскольку они смогли на раннем этапе пресечь распространение вируса.

Глава Всемирной организации здравоохранения призвал мировых лидеров действовать, а граждан – соблюдать все предписанные ограничительные меры, чтобы вирус в конце концов был побежден. Гебрейесус заметил, что сейчас идеального средства против коронавирусной инфекции нет и, вероятно, оно не появится никогда.