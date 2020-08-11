В ВОЗ сообщили о «зеленых ростках надежды» в борьбе с коронавирусом
11 августа 2020, 08:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в борьбе с пандемией коронавируса нового типа в мире показались "зеленые ростки надежды".
В ВОЗ отметили, что мир столкнулся с трудными временами, однако проблески надежды все же есть. Гебрейесус призвал страны брать пример в борьбе с COVID-19 с Новой Зеландии, Руанды и некоторых островных государств в Карибском море и Тихом океане, поскольку они смогли на раннем этапе пресечь распространение вируса.
Глава Всемирной организации здравоохранения призвал мировых лидеров действовать, а граждан – соблюдать все предписанные ограничительные меры, чтобы вирус в конце концов был побежден. Гебрейесус заметил, что сейчас идеального средства против коронавирусной инфекции нет и, вероятно, оно не появится никогда.
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