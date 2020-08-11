Количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило 20 миллионов

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире к настоящему моменту превысило 20 миллионов. Соответствующую информацию предоставил во вторник, 11 августа, Университет Джонса Хопкинса.
По состоянию на 2.47 по московскому времени, число случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире достигло 20 001 019. Согласно последним данным, жертвами коронавирусной инфекции с начала пандемии стали 733 103 пациента. Выздоровели 12 200 847 человек.
Отмечается, что на первом месте по количеству случаев заболевания COVID-19 находятся США – в стране заразились более пяти миллионов человек.
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