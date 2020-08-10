В США прокомментировали протесты в Белоруссии

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10 августа 2020, 22:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Флаг США. Фото: pixabay.com

Власти Соединенных Штатов выразили обеспокоенность протестами, проходящими в Белоруссии. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

В Вашингтоне призвали Минск уважать право граждан Белоруссии на мирные протесты и волеизъявление и отказаться от применения силы в адрес жителей страны.

«Мы глубоко обеспокоены в связи с президентскими выборами в Белоруссии. Жёсткие ограничения на доступ кандидатов к голосованию, запрет на присутствие местных, независимых наблюдателей на избирательных участках, запугивание оппозиционных кандидатов, задержание мирных демонстрантов и журналистов омрачили процесс», - заявила Макэнани.