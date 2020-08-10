В МИД отреагировали на высылку дипломатов из Словакии

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10 августа 2020, 21:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Флаг России. Фото: pixabay.com

В Министерстве иностранных дел прокомментировали информацию о высылке российских дипломатов из Словакии, и заверили, что со стороны России последуют ответные меры.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что ответ на действия Словакии будет аналогичным. «Традиционно последует зеркальный ответ», - подчеркнули в Министерстве.

Ранее стало известно, что в Словакии готовятся к высылке российских дипломатов. Их обвиняют в шпионаже. Об этом сообщил чиновник, пожелавший остаться неназванным.