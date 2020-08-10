Российских дипломатов высылают из Словакии

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10 августа 2020, 20:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Флаг России. Фото: pixabay.com

Агентство Bloomberg сообщает, что российских дипломатов начали высылать из Словакии из-за подозрений в шпионаже. Издание ссылается на чиновника, который пожелал остаться неназванным.

Официального подтверждения этих сведений пока не поступало, в российском посольстве в Словакии информацию не комментируют.

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, принимающая страна может в любое время и без объяснения причин назвать любого из дипперсонала персоной нон грата. В таком случае аккредитующая страна должна отозвать своего представителя, иначе ему могут отказать в праве признания дипломатом.