Российских дипломатов высылают из Словакии

10 августа 2020, 20:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Агентство Bloomberg сообщает, что российских дипломатов начали высылать из Словакии из-за подозрений в шпионаже. Издание ссылается на чиновника, который пожелал остаться неназванным.
Официального подтверждения этих сведений пока не поступало, в российском посольстве в Словакии информацию не комментируют.
Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, принимающая страна может в любое время и без объяснения причин назвать любого из дипперсонала персоной нон грата. В таком случае аккредитующая страна должна отозвать своего представителя, иначе ему могут отказать в праве признания дипломатом.
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