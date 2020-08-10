Россия и Кипр договорились изменить соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН). Кипр согласился увеличить ставки налога на доходы из России до 15% в отношении дивидендов и процентов.
Эту договоренность подтвердили министр финансов Кипра Константинос Петридис и Минфин России.
В начале августа Минфин запустил процедуру выхода России из СИДН с Кипром после того, как ранее в июле соглашение не удалось скорректировать в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина путем переговоров.
Новые переговоры прошли в Москве. Делегацию Кипра возглавил министр финансов Константинос Петридис. «Кипрская делегация полностью согласилась с условиями российской стороны. Мы парафировали проект протокола, который должен быть подписан в сентябре 2020 года», — заявил вице-премьер Оверчук, который курирует международные отношения. Ратификация протокола должна состояться до конца 2020 года. Он вступит в силу с 1 января 2021 года.
В настоящее время, согласно налоговому соглашению с Кипром, налог на выплаты дивидендов в пользу резидентов Кипра из России можно снизить до 5 или 10%, а на проценты по займам — до 0%. Поэтому через Кипр капитал из России часто выводился в офшоры.