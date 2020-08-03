Россия денонсирует соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром
3 августа 2020, 17:59[ «Аргументы Недели» ]
Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении (СИДН) с Кипром. О том, что Россия начинает процесс денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром, объявило Министерство финансов РФ.
Статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов сообщил, что, по последним доступным данным ЦБ, за 2019 год Россия вложила в Кипр более $14,5 млрд, а получила $8,1 млрд прямых инвестиций. За время действия налогового соглашения с Кипром его юрисдикцией воспользовались многие российские компании. По разным оценкам, туда было выведено в 2018 году более 1,4 трлн руб., а в 2019-м — более 1,9 трлн.
Россия денонсирует соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром после того, как его не удалось скорректировать в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина путем переговоров.
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