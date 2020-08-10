Тихановская не намерена участвовать в протестных мероприятиях
10 августа 2020, 17:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Члены команды Светланы Тихановской, выступившей в качестве кандидата в президент Белоруссии, заявили, что не станут принимать участие в проходящих в стране акциях протеста, чтобы не допустить провокаций.
«Мы за мирные перемены», - заявила Тихановская. Согласно обнародованным результатам голосования, она набрала немногим более 10% голосов. В штабе политика заявили, что не согласны с озвученными результатами и будут их оспаривать.
Беспорядки в Белоруссии начались после окончания президентских выборов, которые прошли в воскресенье, 9 августа. По предварительным данным, победу с большим отрывом одержал действующий президент Александр Лукашенко. Несогласные с результатами голосования вышли на площади сразу в нескольких городах, в последствии начались столкновения протестующих со стражами порядка.
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