Власти Польши ответили на обвинения Лукашенко в руководстве протестами в Белоруссии
10 августа 2020, 13:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Власти Польши в понедельник, 10 августа, ответили на заявление лидера Белоруссии Александра Лукашенко о том, что страна якобы участвовала в руководстве протестами после президентских выборов в республике.
Глава польского Министерства иностранных дел Яцек Чапутович подчеркнул, что Варшава считает обвинения со стороны белорусского лидера безосновательными. Дипломат добавил, что слова Александра Лукашенко о Польше были неоднозначными – речь могла идти о неправительственных организациях.
Кроме того, по словам Чапутовича, польская сторона считает, что события, связанные с выборами президента в Белоруссии, противоречат международным стандартам – следует воздерживаться от окончательной оценки результатов избирательного процесса до публикации официальных итогов.
Дипломат, однако, добавил, что Польша "неизменно заинтересована в добрососедских отношениях с Белоруссией".
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