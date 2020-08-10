Лукашенко: протестующими в Белоруссии управляли из-за границы

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10 августа 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент Белоруссии Александр Лукашенко, President of Russia/Twitter.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 10 августа, заявил, что протестующими в республике руководили из-за границы. Политик также рассказал, откуда были зафиксированы звонки.

По словам Лукашенко, спецслужбы зарегистрировали звонки с территорий Польши, Чехии, Великобритании, Украины и России. "Управляли нашими, извините меня, овцами", – заметил белорусский лидер в рамках встречи с руководителем исполкома СНГ Сергеем Лебедевым.

Александр Лукашенко заверил, что майдана в Белоруссии не будет, несмотря на желание некоторых людей. Он также сравнил прошедшие в воскресенье выборы с праздником.

Напомним, ранее стало известно, что Лукашенко предварительно набрал 80,23% голосов при явке 84,23%.