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Сенатор заявил, что не раз убеждался в популярности Лукашенко у белорусов

, 13:20 [ «Аргументы Недели» ]

Сенатор заявил, что не раз убеждался в популярности Лукашенко у белорусов
президент Белоруссии Александр Лукашенко, Chen Jianli/Xinhua

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в понедельник выразил мнение, что в результатах выборов в Белоруссии сомневаться не приходится.

Джабаров полагает, что итоги выборов на белорусской территории соответствуют действительности, поскольку Александр Лукашенко имеет весьма большую популярность в стране. "Я в этом убеждался сам, и не раз, как член парламентского собрания Россия – Белоруссия", – подчеркнул сенатор в беседе с Радио Sputnik.

По словам Джабарова, к действующему белорусскому лидеру относятся уважительно не только в сельской местности, но и в городах. Он также заметил, что не было никаких заявлений о грубейших нарушениях на выборах.

ЕТ

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